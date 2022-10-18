Шутки шутками, но идея с отоплением дровами замерзающих квартир и домовладений в Европе перестает быть шуткой, ведь даже дорогой газ в сжиженной форме будет непросто купить. Даже за "оверпрайс". Даже в Азии. Удар "в спину" неожиданно нанес Китай...
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Так китайское правительство выпустило особое предписание, направленное на "градообразующие" энергетические предприятия "с государственной пропиской".
Так согласно сообщениям "Блумберга" крупным игрокам китайского энергетического рынка запрещено в каких бы то ни было объемах осуществлять перепродажу сжиженного газа в страны европейского континента и азиатские страны. Причина вполне тривиальна: газ нужен самому Китаю для успешной "зимовки". Без газа не обойтись как обычным гражданам, так и крупной промышленности.
После таких "законов" рынок свободных энергоносителей просядет, снизив "манёвр" для Европы.
Для справки: как известно, китайские профильные фирмы закупали газ в США или в "самостоятельном режиме" сжижали российский газ. И вот его родимого в большом объеме экспортировали в страны "европейской гряды". Тем самым принося неплохие барыши в казну КНР.