Данное устройство должно пригодиться при управлении бытовой техникой, персональными гаджетами и инвалидным креслом людям с ограниченными возможностями

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Люди - одинаковы. Поэтому каждый из нас заслуживает право на полноценную жизнь, даже если этот кто-то - человек с ограниченными возможностями. И именно забота о таких людях делает любое общество передовым и развитым, а не соблюдение прав выдуманных гендеров и прочих причуд. Так руководствуясь подобным девизом, научные сотрудники Китая и Сингапура создали устройство, облегчающее жизнь тем, у кого по какой-либо причине отсутствуют руки.

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Профессор Лю Сяоган придумал зубную каппу с интегрированными контроллерами, отслеживающую в режиме реального времени перемещение челюсти и зубов в трех плоскостях. Так последовавшие измерения показали невероятное "попадание" при узнавании конкретных жестов. Система распознает с 98% точностью "зубных команд".









К тому же, реализация в виде зубного протеза позволяет "обогнать" подобные устройства в плане отсутствия существенных недостатков. Так голосовые интерфейсы могут быть "нивелированы" посторонними громкими шумами, а "мозговые шлемы" тяжелым и объемным оборудованием. Как говорится, куда не кинь - всюду клин. Но правда и управляющая каппа не без недостатков: так данный управляющий интерфейс невозможно использовать во время употребления еды.

На текущий момент девайс может задействовать нуждающемуся человеку домашние бытовые приборы, смартфоны (набирать телефонные номера и смс), управлять самодвижущимся креслом-каталкой.

Цена модели - недорогие 70 американских долларов. В ближайших планах на безвозмездной основе подарить управляющие каппы старикам из домов престарелых и устроить испытание в режиме реального использования людьми.

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