Но для этого искусственному интеллекту нужно скормить несколько десятков фото пользователя, благодаря которым рождаются графические шедевры различных стилистических направлений

Ни дня без селфи. Именно под этими лозунгами существует современная молодежь и не только она. В некоторых случаях подобное занятие весьма пагубно и вредно, но с другой стороны, почему бы не развлечься. Правда вот загвоздка - не все мы фотогеничные и позируем как та Ирина Шейк. Но теперь это совершенно не та беда, из-за которой нужно вешать нос. Ведь появился он, создатель первого кино, "отрисованного" нейросетью, и именно он - Фабиан Штельцер, предоставил миру обновленный искусственный разум "Stable Diffusion", по щелчку пальцев превращающий тривиальные селфи человека в предмет искусства, причем делает это в разных творческих ипостасях.

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Новой нейросети "покорны" следующие жанры и стили: киношный постер, где вы можете предстать в роли главного героя, а если вам по духу больше "Братство кольца" - добро пожаловать в фентезийный стиль. И это, как вы понимаете, еще не весь список умений нейросети-художника...

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Но есть одна закавыка - для качественной итоговой работы нейросети недостаточно одной вашей фотографии, и даже двух, и даже трех, а вот несколько десятков снимков будет в самый раз - и именно с такими условиями ваш "автопортрет" будет выглядеть не хуже, чем если бы он принадлежал кисти какого-нибудь Рембрандта.