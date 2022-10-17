Как все теперь знают, российский Белгород практически каждый день подвергается ракетным атакам с территории Украины. И на днях произошла расплата: пара украинских Сушек, обстреливающих город, была сбита

Даже не включая телевизор и не читая газет мы все знаем, что пограничный город Белгород каждодневно находится под обстрелом Украины. Так я вчера насчитали не менее 16 взрывов, к сожалению не все ракеты были сбиты, некоторые попали в нефтебазу под Батрацкими дачами и Белгородский аэропорт. Но безнаказанным это не осталось...

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Так американская специализированная пресса, точнее Military Watch, заявила о рекордном выстреле установки ПВО по летающему средству, "приземлив" работающую пару ВС ВСУ - Су-24 и Су-27 в 200-ах километров от цели ракетной атаки.

Издание сообщило, боевая двойка украинских самолетов произвела пуск ракет (в том числе американских AGM-88 HARM), приблизившись к государственной границе с Россией на сверхнизкой высоте, после выхода в точку обстрелов, "взмыли" в высь, отстрелявшись, далее опять перейдя на режим сверхнизкого полета возвращались восвояси. Но в план полетов была внесена "корректива" ракетами российской ПВО, которая смогла организовать попадание в двигатели истребителей. Причем заслуженная кара настигла самолеты над территорией Полтавской области. Удачную охоту осуществил расчет С-300В4.

Тем самым был перекрыт предыдущий рекордный выстрел, когда с расстояния в 150 километров был сбит аналогичный истребитель под столицей Украины, причем даже маневры опытного летчика не помогли увернуться от попадания.













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