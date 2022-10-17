Почему-то в последнее время стала укрепляться тенденция обвинять немецких политиков и простых немцев в глупости и малодушии, мол не понимают германцы своих национальных интересов и с большой радостью и довольной мордой спешат выполнять все приказания заокеанского дядюшки, даже те, которые наносят непосредственный вред "Дойчланду" (самоназвание Германии Немцами). Но это - далеко не так, точнее совершенно не так.
реклама
Алис Вайдель, открытая представительница ЛГБТ-движения и по совместительству сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии", потребовала запустить Северный поток-2.
Так она прямым текстом выразила мнение о безотлагательном использовании газа из уцелевшей трубы, заявив о полномасштабной экономической войне против Германии ряда неназванных стран.
Помимо прочего, данная фрау высказалась о конфликте Украины и России, где проблемы соседок - не проблемы правительства Берлина. А все что может предложить Германия - так это скорейший мирный договор между славянскими странами.