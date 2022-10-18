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Человек - наземное существо, но сколько веков и тысячелетий бы не прошло, его все так же манит небесная даль звезд и планет, и в прошлом веке наконец многовековая мечта осуществилась: с помощью технологий мы не только запустили научно-исследовательское оборудование в далекие космические дали, но и сами смогли высадиться за пределами планеты Земля, успешно "погуляв" по Луне и вернувшись обратно; а наши космические аппараты тем временем уже покинули пределы Солнечной системы (миссия Вояджер). Сегодня кратко рассмотрим самые знаменательные ракеты, челноки, спутники и аппараты, бороздящие просторы космоса и изучающие далекие дали. Поехали...

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1. "Восток-1".

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Самый первый во всех смыслах. Именно на этом космическом корабле Юрий Гагарин побывал на околоземной орбите 12 апреля 1961 года. Сам полет длился примерно два часа, а после завершился приземлением в степях Казахстана. Само событие в прямом эфире шло по радио и без преувеличения приковало к себе внимание миллионов людей. Именно благодаря этому событию мы не без оснований на долгие годы захватили лидерство в космической гонке против США.





2. "Аполлон-11".

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Спустя 8 лет после первого полета в космос человека пилотируемый челнок "довез" человеческого пассажира до поверхности Луны. Где и произошло знаменательное событие прилунения двух астронавтов американцев - Базза Олдрина и Нила Армстронга.

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В свою очередь, за этим мероприятием наблюдали миллионы человек, но уже по телевизору.





3. Международная космическая станция.









Пускай МКС не сделала "вау-эффекта" как первый полет в космос или первая высадка на Луну, но все-таки этот искусственный объект - самый большой, созданный человеком для космического пространства.

Уже больше четверти века его хоромы стали гостеприимным местом для многих космических исследователей из России, Европы, стран Азии и конечно же США.

Старт проекту задала Россия, отправив на околоземную орбиту грузовой блок "Заря", но под полным финансированием NASA. Почти что за четвертьвековую историю вплоть до прошлого года данный космический дом увеличивался в размерах за счет новоприбывших научных и жилых секторов.

МКС нам дала новые знания, значительно улучшившие наши потенциальные навыки колонизации планет Солнечной системы и шанс на экспедицию в далекий космос.





4. Проект "Вояджер".









Два "брата-близнеца" отправились за славой и новыми знаниями для человечества в теперь уже далеком 1977 году. И практически полвека в режиме непрерывного труда снабжают земных ученых своими данными, постоянно расширяя наши знания о космосе.

Главная цель, с помощью которой эти два космических аппарата отправлялись в свой далекий полет - было исследование газовых гигантов: Юпитера, Урана, Нептуна.

Именно Вояджеры являются самыми дальними искусственно созданными человеческими аппаратами, улетевшими так далеко. И именно благодаря им мы узнали, что Юпитер так же обладает кольцами как какой-нибудь Сатурн.

Правда последняя фотография, которую удалось сделать Вояджеру, датирована 1991 годом, где фотоаппарат зонда запечатлел голубую точку в открытом космосе. Как не трудно было догадаться - это была наша Земля.





5. Станция "Марс-Экспресс".









Именно эта межпланетная станция является совместным продуктом Европейцев, которая летом 2003 года отправилась для научного "покорения" Красной планеты. Меньше чем год долетела до Марса, доставив на околомарсианскую орбиту "Бигль-2". Но данный аппарат после успешной посадке не смог функционировать из-за неполного развертывания солнечных панелей, заблокировавших антенну.

Но в целом миссия оказалась успешной, ведь именно благодаря "Марс-Экспресс" мы узнали что в марсианской атмосфере имеется метан и лед на полюсах планеты.





6. Телескоп "Хаббл".









Данный телескоп - это космический аппарат, находящийся на околоземной орбите с момента своего запуска в апреле 1990 года. За 30 лет беспрерывного кружения вокруг Земли эта обсерватория показала удивительные кадры Урана и далеких туманностей и много чего еще, но самая главная награда - это "узаконивание" в научных кругах теории расширяемой Вселенной.





7. Аппарат "Галилео".









После успешной миссии Вояджеров NASA озаботилась более бдительным изучением Юпитера, до которого Галилео добрался спустя почти десяти лет (понадобилось 96 месяцев). Данное путешествие не оказалось полностью удачным, так как Галилео получил повреждения передающей антенны, но все таки новые грандиозные открытия были впереди. Так данный космический аппарат смог найти не найденную никогда ранее астероид-луну.





8. Космический аппарат "Юнона".









После того как в 2003 году в плотных слоях юпитерианской атмосферы сгорел Галилео, его "сменщица" Юнона стала полноправной наследницей новой исследовательской миссии по Юпитеру. Так уже в 2016 году спустя пять лет после запуска аппарат достиг орбиту газового гиганта.

В основном Юнона занимается изучением бушующей атмосферы планеты, а также ее гравитационно-магнитных аномалий.





9. Телескоп Джеймса Уэбба.









Данный инструмент является самым передовым телескопом, способным заглянуть в тайны космического мироздания. Благодаря своей "мощности" данные, полученные с помощью его инструментов? являются по истине выдающимися. Правда путь на "телескопический Олимп" не был безукоризненно простым. Так разрабатываемая еще с конца XX века данная космическая "подзорная труба" была отправлена на свою рабочую орбиту аж спустя четверть века. Само время работы телескопа рассчитано на 20 лет непрерывной передачи данных. Ну а самой главной "миссией" - обнаружить остатки "первозданных звезд и галактик", появившихся во времена Большого взрыва.





10. Исследовательский зонд "Паркер".









Данный солнечный "странник" создан для получения данных о внешней поверхности Солнца. Он приближается на 6 млн километров к внешней короне нашего светила, из-за чего его наружная оболочка раскаляется до температуры около 1300 градусов Цельсия.

Миссия Паркера заключается в изучении солнечного ветра, который, в свою очередь, поможет путешествовать челнокам с человеческим экипажем внутри Солнечной системы, а может и значительно дальше.







