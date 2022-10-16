Текущая военно-политическая обстановка в мире не располагает к безболезненному существованию России во враждебном мире санкций и вторичных санкций, в результате которых страны дружественно настроенные к РФ из-за страха тех самых ограничений боятся получить немилосердный удар от США. Конечно, никто не отменял небезызвестный параллельный импорт, но желающих покупать по многократно возросшей цене - не сыщешь днем с огнем в нашей не такой уж богатой стране. Что тут делать, как не сложить лапки кверху... Но нет, сдаваться еще рано, а что не рано, так это начать производить все необходимое - самим, ну хотя бы часть.
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Так например всем знакомый "Росатом" дал старт проекту строительства инновационного завода под Калининградом, созданного, прежде всего, для производства новейших Li-ion аккумуляторов для электрокаров. Сам завод будет возведен в территориальных границах местной АЭС.
Грандиозная фабрика будет участвовать в полном производственном процессе формата "от колыбели до могилы": на начальном этапе создавая "наполнители" для батарей, а в финале тестировать полностью готовые АКБ. Размеры будущего производства поражают: так "угодья" самого предприятия будут составлять около 24-ех полновесных гектаров, а "сборочная линия" и главное здание удивят внушительной квадратурой соответственно в 135 тысяч "квадратов".
Выпуск первого готового изделия с балтийских брегов осталось ждать недолго - всего лишь спустя три года появится первая АКБ. В первостях будет производиться до 50 000 батарей в год, а амбициозные планы подразумевают под собой выпуск аж 120 000 готовых изделий.
Все готовые аккумуляторные батареи будут предназначены для внутреннего рынка, практически свободного от иностранных конкурентов.