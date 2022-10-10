Правда есть "маленькая загвоздка": для появления приставки на стеллажах супермаркетов необходимо собрать необходимую сумму для поддержки стартапа

Нынешнее детство не сравнить с таким же периодом наших предков, хотя бы с происходящим сто лет назад: современные дети не только не могут ухаживать за своими младшими братиками и сестренками (но не все), но и даже шнурки себе завязать и узнать самостоятельно время по настенным часам. Только вдумайтесь. Зато они могут порой лучше, чем родители в их возрасте, управляться смартфоном и электронной бытовой техникой., но "забывая" о своем физическом развитии. Исправить досадную оплошность и "выгнать" детей из-за компа или традиционных игровых приставок призвана консоль Udu, развивающаяся по системе стартапа.

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Главный замысел этой игровой системы "заставить" детей двигаться и иным образом тратить энергию, между делом приучая к движению.









Звучит классно, но к сожалению не очень свежо: подобные устройства предлагали и ранее, но ни один из прошлых проектов не "выстрелил". Да и игрушка выйдет практически через полгода весной 2023 года, а заявленные возможности вроде игры в бейсбол или традиционный баскетбол, все равно требуют помимо самих физических передвижений за подсчетом очков - "пялиться" в экран личного смартфона.

Сам девайс своими размерами напоминает собой игрушку-погремушку из советского детства, разве что отличается наличием экрана с разрешением 240х240 и "желанием" перед началом активных игр подключиться к вашему смарту для new game. Заявленная стоимость устройства около 120 долларов США при успешных сборах датского стартапа.

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