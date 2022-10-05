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Через пять лет NASA отправит на изучение Титана - спутника Сатурна аппарат Dragonfly
Данный космический аппарат будет в "режиме полета" целых восемь лет. Непосредственно само изучение "метанового мира" будет совершаться в течение двух лет
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   Все слышали о знаменитых кольцах Сатурна, но гораздо меньше люди наслышаны о спутнике Сатурна - Титане. И одна любопытная западная "контора" решила устранить "пробел", снарядив к этому спутнику космический зонд Dragonfly.

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Источник фото: focus.ua


   Ну и коротко о "Луне" Сатурна - Титане. Эта планета - лишь в два раза меньше нашей Земли в окружности и является самым большим спутником своей планеты. "Рельеф местности", если так можно выразиться - "усыпан" многочисленными реками, озерами, как твоя Карелия или Питер; правда в отличие от северной Пальмиры - вместо воды в этих природных "водохранилищах" - газ метан. И да - дожди тоже из метана, а "твердая поверхность" - тоже состоит из метана: многочисленные дюны Титана не дадут соврать. Да и вообще, из всех спутников и планет Солнечной системы - Титан претендует на лавры самого таинственного объекта. И именно поэтому руководство NASA так "трепещет" лишь при одном упоминании этого спутника. И уже в 2027 году (как выйдет гипероружие под 20 махов) туда отправится Dragonfly в свое восьмилетнее путешествие. 

   При удачном космическом путешествии и "прилунении" в районе экватора Шангри-Ла данный искусственный объект будет изучать систему Титана "в пешем строю", правда сам по себе он напоминает "вертолет". За два года своей работы данный "исследователь" должен будет совершить "марш-бросок" на 200 километров и обогатить наши отрывочные и поверхностные знания о самом большом спутнике Сатурна - многократно и масштабно.


                


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#dragonfly
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