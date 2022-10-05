Кризис кризисом, но некоторые российские автопроизводители не только не закрылись или "подсократились", но и вполне себе счастливо здравствуют - так КамАЗ взял да запустил полигон, где одноименная фирма из Набережных Челнов "грезит" проверять до 3\4 всего своего грузового "ассортимента", в том числе и засекреченные грузовые беспилотники. Испытательный "периметр" был построен всего за полтора года на сумму в 1 миллиард рублей.
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Автодром располагает всей "линейкой" испытательных условий для всеобъемлющих испытаний и инженерной оценки по вопросам маневренности, качества работы тормозов и прочим автомобильным штукам типа безопасности и "жизнестойкости" отдельных автомобильных агрегатов.
Помимо прочего на площадке имеется почти километровая дорога с проезжей частью шириной аж в 15 метров.
Но больше всего удивляет участок-"макет" полноценной городской застройки со зданиями, элементами дорожной инфраструктуры (светофоры и зебры), на котором будут испытываться те самые "засекреченные" беспилотники.