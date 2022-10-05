На автодроме будут представлена вся "номенклатура" полноразмерных испытательных "стендов" от обычных дорог до макетов городской застройки для испытания беспилотников

Кризис кризисом, но некоторые российские автопроизводители не только не закрылись или "подсократились", но и вполне себе счастливо здравствуют - так КамАЗ взял да запустил полигон, где одноименная фирма из Набережных Челнов "грезит" проверять до 3\4 всего своего грузового "ассортимента", в том числе и засекреченные грузовые беспилотники. Испытательный "периметр" был построен всего за полтора года на сумму в 1 миллиард рублей.

реклама









Автодром располагает всей "линейкой" испытательных условий для всеобъемлющих испытаний и инженерной оценки по вопросам маневренности, качества работы тормозов и прочим автомобильным штукам типа безопасности и "жизнестойкости" отдельных автомобильных агрегатов.

Помимо прочего на площадке имеется почти километровая дорога с проезжей частью шириной аж в 15 метров.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Но больше всего удивляет участок-"макет" полноценной городской застройки со зданиями, элементами дорожной инфраструктуры (светофоры и зебры), на котором будут испытываться те самые "засекреченные" беспилотники.