Причина этому - резкий рост цены на дефицитный газ и снижение курса турецкой лиры

Дорогая нонче жизнь - вроде бы промышленное производство общемировое идет на спад, а поди же ты: "никому ненужный газ" пускается в рост, несмотря на противоположное желание европейских господ (еще бы, столь хвалимая зеленая энергетика не выстреливает). Винить тут нужно прежде всего себя (меньше надо было слушаться настоятельных "советов" заокеанского дедушки), но факт остается фактом: энергоресурсы подорожали для всех, а не только для тех кто это "заслужил". Вот и Турция "взмолилась", обратившись к золотой рыбке "Газпрому" о отсрочке платежей.

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Причина же банальная - турецкая экономика трещит по швам, не в последнюю очередь, как написано выше, благодаря повышению стоимости до горных "высот" цены на так называемые энергоресурсы.

Забили в колокола в турецкой госструктуре "Botas", попросившей перенести окончательную "расплату" за газ на год зеленого деревянного дракона (2024ый). Данный запрос пока прошел по неофициальным каналам, поэтому Газпром пока что "думает". А тем временем по данным экономических сводок турецкая лира просела практически на 30% к курсу доллара.

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