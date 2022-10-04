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Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
И да. Крым передается России безвозмездно. Все остальные территории должны провести референдум под эгидой международной организации
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    Давным-давно господина Маска я считал чудиком чудаковатым, не понимая базово, как такой простофиля мог основать одну из самых высококапитализированных фирм. Теперь же простофилей можно назвать меня, ведь Маск на самом деле не просто бизнес-рулевой мирового уровня, а самый настоящий "человек человеческий", рубящий правду-матку без оглядок на высокие вашингтонские кабинеты. Завидую теперь Америке, что родила такого великого сына отечества. Ну и ближе к сегодняшней новости.

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Источник фото: encrypted-tbn3.gstatic.com


   Господин "всея Tesla" рассказал как он "видит" мир между Украиной и Россией. Вот просто взял и рассказал. Забегая вперед - скажу: требуется повторное проведение референдумов. С оригиналом можно ознакомиться в твиттере.

   Суммируя сообщение "гуру хипстеров", можно выделить четыре пункта предложенных Илоном. 


Источник фото: twitter.com


   Согласно первому пункту Крым переходит в подчинение России. Далее - беспрепятственно обеспечивается водоподача на полуостров. Затем Украина провозглашается нейтральной (Всякие NATO - тем более). Ну и "вишенка" на тортик - все новоприсоединенные территории "определяют свою судьбу" после референдумов, проведенных под эгидой ООН. 

   Данный твит к настоящему времени вызвал всемирный резонанс (кто бы сомневался). Согласились с предложенным решением около 60% респондентов, против, высказались, соответственно - 40%.

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#илон маск #политика #украина и россия
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Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
VRoman
03:13
Оверклокерсие модули должны достичь 10000 и 12000 в ну-очень-оптимистичных обещаниях. В принципе должно быть достигнуто банальное удвоение эффективной частоты. Кое-кто уже посмелился сделать себе рекл...
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