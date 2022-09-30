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Времена стремительно изменились - раньше блок NATO был грозной силой, которую как Янь уравновешивал элемент Инь - не менее грозный Советский Союз и его Варшавский блок; но те времена превратились в серую пыль истории, как и могучая страна Советов, где так "вольно" жил человек, ушли со сцены и его союзники; а вот NATO на сцене остался, и даже территориально и численно вырос, чего только стоят "прибалтийские тигры" и иже с ними. Но на самом деле страны, входящие в агрессивный блок, не понимали зачем им нужно вот это вот все.

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Былой исполин пал (Советский Союз), с терроризмом борьба (Америки и ее сателлитов) была настолько успешной, что бежали с Афганистана только пятки мелькали, забыв взять с собой "сквозь злые ночи" своих же местных помощников, которых благодарные моджахеды отблагодарили по своему, заставив отправиться по ту сторону жизни. Но к текущему моменту все это немножко забылось, ведь Йенс, который Столтенберг, решил сегодня выступить с "неслыханным заявлением"...

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Которое по факту оказалось по антуражу больше похожим на вечерний выпуск "Спокойной ночи, малыши!", чем на грозный жест обидчикам былого могучего союза. Правда генсек сказал еще кое-что: совершенно не признав законность и легитимность референдумов на территории бывших украинских областей. Но то такое, на то он и "говорящая голова". Кстати, данный господин не позабыл мимоходом заглянуть в учебники истории, откуда выкопал информацию что подобное приращение территориями является крупнейшим за крайние 50 лет.

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Естественно, не забыв ритуальное о нарушении международного права, хотя Косово, тогдашнюю часть Сербии, тоже взяли и отсоединили, были ли тогда голоса о нелегитимности сказаны и услышаны, Йенс не сказал. Сами понимаете - "это другое".





Но как бы между прочим, в своей хельсинкской речи означенный руководитель заявил, что поддерживать Украину нужно и дальше, но! Альянс не сторона конфликта. Как говорится, кто бы сомневался. Никто не хочет, в том числе и США, чтобы "ржавые российские ракеты" с ядерным, то ли термоядерным зарядом, упали на мирные города "стран-несторон конфликта".

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То ли режиссеры вечернего шоу сочли неубедительным выступление главы НАТО, то ли не все с первого раза поняли грозовые посылы и месседжи Столтенберга, потешить почтенную публику выбежал и Мирча Геоан, "старший заместитель младшего конюха", Но он лишь ограничится "коротким пересказом" слов своего шефа. Но опять же, пушкинское "про все флаги в гости будут к нам" - не сказал, оставив Украину за бортом альянса.

Ну а я вам скажу, как скоро подали свои заявки Швеция и Финляндия, не имеющие территориальных претензий от слова совсем, но все так же стоящие у порогов военной организации, до сих пор не приняты. Потому что для принятия означенных стран в блок необходимо согласие всех 30 ассоциированных членов организации.









Вы будете смеяться, но НАТО, по словам того же секретаря Йенса Столтенберга - оборонительный союз, который ну совершенно непонятно от кого и как обороняется. Точнее "как" - понятно, расширяясь бесконтрольно на Восток, запирая словно анаконда в свои удушающие кольца беззащитную жертву. За примером ходить далеко не надо - образ России хорошо ясен. Кстати, кому может быть интересно, Россия хотела вступить в НАТО, но почему-то заокеанского дядюшку это не устроило, сами судите - не может быть двух гегемонов в одном борделе.





Кстати о натовской помощи Украине. Как известно, СВО продолжается уже больше семи месяцев, и при всей приверженности самому современному и демократичному "лучшему" оружию "made in Zапад", в большей части ВСУ воюют советским оружием, которое через фирмы-прокладки поставляли "братушки болгары", поляки и прочие латвии. Но такой военный конфликт сжирает запасы очень быстро, поэтому советских запасов, как таковых, практически не осталось, шутка ли! Даже американские боеприпасы, которые используют украинцы в пушках "три топора", рассчитаны на год использования в армии США, а ВСУ потратило их за две недели. Будут ли из своих НЗ делиться американцы - тот еще вопрос. То же самое касается и европейских союзников, если они отдадут свое последнее "исподнее" - кто поможет им самим. То-то же...



