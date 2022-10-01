Помните ту сентябрьскую новость, когда гендир стартапа Folio Photonics заявил об освоении 8-слойной записи цифровых данных на дисковый носитель. Теперь прошло чуть меньше месяца, а новый очередной рубеж взят с кавалерийского наскока. На текущий момент Стивен утверждает (директор стартапа), что его инженеры научились записывать информацию в 16 слоев, что позволяет "втиснуть" уже 100 терабайт на "обычный диск". Для примера, Blu-Ray формат к сегодняшнему дню покорил примерно только 30-терабайный рубеж.
реклама
Но это еще не все, помимо плотности и многослойности, новые технологии предлагают сниженную стоимость в сравнении с аналогами, криптоустойчивость и просто повышенную прочность, которая заключается в усиленной стойкости к радиации, температурным колебаниям, водным солевым растворам, ЭМИ-импульсам и царапинам.
Новый "HDD" будет занимать по размерам стандартный картридж от приставки Nintendo.
Но главная интрига, помимо громких заявлений, так это цена и дата выходы на прилавки. Ведь обо всем этом Сантамария не дал совершенно никаких комментариев.