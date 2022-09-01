Компания Folio Photonics, Inc. совершила прорыв в технологии многослойных оптических дисков, который обеспечит беспрецедентный уровень затрат, безопасности и устойчивости.

Компания Folio Photonics, Inc. совершила прорыв в технологии многослойных оптических дисков, который обеспечит беспрецедентный уровень затрат, безопасности и устойчивости.

реклама

Используя запатентованные достижения в области материаловедения, компания Folio Photonics разработала оптические диски корпоративного уровня с возможностью динамической многослойной записи / чтения, которые позволят создавать недорогие дисковые накопители большой ёмкости.

Джон Монро, специалист по дальнейшему исследованию рынка:

«Folio Photonics находится на пути к созданию гораздо большей плотности данных, чем считалось возможным несколько лет назад. Используя материалы нового поколения, запатентованную экструзию полимеров и процессы конструирования дисков на основе плёнки (в отличие от простого оптического наслоения) в сочетании с индивидуальными оптическими датчиками (OPU), Folio Photonics, похоже, готова представить новую оптическую технологию, которая позволяет использовать восемь или 16 слоёв плёнки на сторону на диск, в отличие от трёх оптических слоёв на сторону на диск для архивных дисков сегодня, с дорожной картой для добавления дополнительных слоёв с течением времени».





рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В отличие от накопителей на основе ленты, активное архивное хранилище Folio Photonics обеспечивает произвольный доступ к архивам, что позволяет достигать эффективного извлечения данных. В отличие от жёсткого диска (HDD), новая технология предлагает в 5 раз более низкую цену приобретения — менее 5 долларов США за один ТБ. Диски Folio отличаются высокой устойчивостью и обеспечивают экономию энергии на 80% по сравнению с жёсткими дисками. Кроме того, активное архивное хранилище на оптических дисках Folio не уязвимо для атак с использованием электромагнитных импульсов (ЭМИ), имеет воздушный зазор для обеспечения кибербезопасности и обеспечивает срок службы носителя 100 лет.