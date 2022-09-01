Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DarkMatterSeries За пост начислено вознаграждение
Folio Photonics готовит дешевые накопители – 5 долларов за 1TB
Компания Folio Photonics, Inc. совершила прорыв в технологии многослойных оптических дисков, который обеспечит беспрецедентный уровень затрат, безопасности и устойчивости.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Компания Folio Photonics, Inc. совершила прорыв в технологии многослойных оптических дисков, который обеспечит беспрецедентный уровень затрат, безопасности и устойчивости.

реклама

Используя запатентованные достижения в области материаловедения, компания Folio Photonics разработала оптические диски корпоративного уровня с возможностью динамической многослойной записи / чтения, которые позволят создавать недорогие дисковые накопители большой ёмкости.

Джон Монро, специалист по дальнейшему исследованию рынка:

«Folio Photonics находится на пути к созданию гораздо большей плотности данных, чем считалось возможным несколько лет назад. Используя материалы нового поколения, запатентованную экструзию полимеров и процессы конструирования дисков на основе плёнки (в отличие от простого оптического наслоения) в сочетании с индивидуальными оптическими датчиками (OPU), Folio Photonics, похоже, готова представить новую оптическую технологию, которая позволяет использовать восемь или 16 слоёв плёнки на сторону на диск, в отличие от трёх оптических слоёв на сторону на диск для архивных дисков сегодня, с дорожной картой для добавления дополнительных слоёв с течением времени».


рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В отличие от накопителей на основе ленты, активное архивное хранилище Folio Photonics обеспечивает произвольный доступ к архивам, что позволяет достигать эффективного извлечения данных. В отличие от жёсткого диска (HDD), новая технология предлагает в 5 раз более низкую цену приобретения — менее 5 долларов США за один ТБ. Диски Folio отличаются высокой устойчивостью и обеспечивают экономию энергии на 80% по сравнению с жёсткими дисками. Кроме того, активное архивное хранилище на оптических дисках Folio не уязвимо для атак с использованием электромагнитных импульсов (ЭМИ), имеет воздушный зазор для обеспечения кибербезопасности и обеспечивает срок службы носителя 100 лет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии #компьютер #хранение данных #архив #диск #изобретение #материалы #folio photonics #долговечность #оптический
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Илону Маску не удалось прокачать мозг человека – что происходит в Neuralink, и кто в этом виноват
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
Раритетный прототип Apple 1 продан за 677 000 долларов на аукционе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
199
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
103
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
29
Разработчики волнового генератора показали, как дешево может стоить электроэнергия
4
К 2040 году Биткоин подорожает до $2 млн и будет сжигать энергии в 10 раз больше, чем Казахстан
43
Поддельная Coca-Cola появилась в российских магазинах
30
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
224
Народный AMD Ryzen 5 7600X обошёл премиальный Core i9-12900KS в однопотоке Geekbench 5
8
Продукцию ушедших из России известных брендов заменят китайские компьютеры и ноутбуки Machenike
8
Российский софт уже можно купить в магазинах – аналоги Microsoft Windows стоят от 3500 рублей
17
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
44
Обладатели Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X столкнулись с высокими температурами при их тестировании
62
Появился предполагаемый список материнских плат ASUS на базе чипсета AMD B650/E
4
Во втором квартале объёмы поставок графических процессоров NVIDIA рухнули на четверть
34
Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
25
Симулятор пивоварения Brewmaster: Beer Brewing получил дату релиза
+
Жительница Австралии вместо $68 получила от биржи Crypto.com $7 200 000 и не хочет отдавать деньги
5
Что такое разумный выбор, и сколько должна стоить видеокарта для актуальных игр осенью 2022 года
8
Процессоры AMD Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache могут появиться только в следующем году
9
Появилось изображение коробки от iPhone 14 Pro
3

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
21
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
21
Параллельная реальность производителей железа
127
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
129
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
17
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
45
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
34
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
53
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2

Сейчас обсуждают

rrrrex
20:18
Речь о проф картах
Параллельная реальность производителей железа
Валерий Муравицкий
20:17
При халявной или очень дешёвой энергии можно и нужно
Grand Theft Auto 6 будет получать обновления для одиночной кампании
OldBrave
20:16
на верхней фотке отчетливо видно, - сжигают попутный газ после отделения нефти...
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
Kira625
20:15
Игроделам вслед за вендорами стоит туда вернуться
Параллельная реальность производителей железа
Test Test
20:14
Это не топовое железо, примерно среднее, не супер, но и не говно, мы не нищие, просто считать деньги умеем, главное ведь не только хорошо зарабатывать, но и грамотно тратить деньги, некоторые зарабаты...
Параллельная реальность производителей железа
Test Test
20:13
https://www.youtube.com/watch?v=qVMfHnSxlGk
Параллельная реальность производителей железа
Test Test
20:09
Cмотря в каком разрешении, ясен хрен в 4k не пойдет, а в фуллхд и ниже думаю можно добиться 60 фпс. У меня вот монитор стоит в кладовке 1366x768, думаю на нем летать все будет.
Параллельная реальность производителей железа
Слава Шишков
20:07
А ты думаешь с интелом по другому?
Для первой загрузки системы с Ryzen 7000 и матплатой ASRock может понадобиться до 400 секунд
il-nul il-nul
20:07
так это чипы другого порядка типа A100, тут даже 3090 Ti или 4090 Ti рядом не валялись, и больше пострадает "сильнонезависимая" от Китая Nvidia, акции которой от этой новости слегка упали в обморок
RTX 4000 могут перенести на ноябрь, а Nvidia готовит к выпуску RTX 4090 Ti с 48Gb памяти и 800 TGP
il-nul il-nul
20:06
Возможно он всю мышечную массу вкачал только в один скилл
RTX 4000 могут перенести на ноябрь, а Nvidia готовит к выпуску RTX 4090 Ti с 48Gb памяти и 800 TGP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем