"Красиво я вошла в твою грешную жизнь" - так можно сказать о нейросетях прошлого поколения, с помощью которых любой человек может почувствовать себя творцом некого волшебства, с помощью оного бездушный компьютерный интеллект из сухого набора слов создает визуальный ряд, а точнее "картину". Убедиться в этом может каждый, просто загуглив запрос "создать картинки по текстовому описанию" и перейдя по предложенным ссылкам. Но это было "вчера", а сегодня мы можем нечто грандиозное: из набора слов "сформировать" видеоклип.
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Так nextgen нейросеть Make-a-Video (созданная экстремистской организацией Meta) уже создает видео из набранного текста. Но сразу представлю вам бочку дегтя - клипы на выходе довольно короткие: не более 4 секунд; да и разрешение далеко от Full HD.
Но разработчики не останавливаются, решая смежные вопросы, связанные с запретом генерации сцен 18+ и сцен с терроризмом. Плюс не забывая себя любимых, создавая лицензии на созданный продукт.
Ах да, главный минус - "побаловаться" могут пока что только сами разработчики, а вот когда выйдет полноценный релиз - стать "художником" сможет каждый.