Правда этот мир будет сильно отличаться от того, что предлагает знаменитый Марк Цукерберг: "вселенная" Брендона Грина будет без рекламы и брендов. Речь идет о потенциальном виртуальном мире с нейросетевой модуляцией - игре "Артемида"

Мир "двигали" не только коммерсанты, жаждущие наживы и сверхприбылей, но и вполне себе энтузиасты инноваций. Такое с полным правом можно сказать о Брендоне Грине - создателе знаменитого PUBG. "PlayerUnknown" загрузил в сеть демонстрационный ролик с ландшафтом, создаваемым в режиме реального времени. Указав, что подобный кейс и есть "моя концепция".

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Целью бывшего творца PUBG является потенциальный релиз игры "Артемида", где игровая карта будет размером с Землю, на которой "миллион игроков" будут локальными создателями своих маленьких мирков, этакими богами в игровом воплощении.

Правда эпохальный сдвиг все никак "не случается" - ведь попросту на текущий момент технологии несовершенны для таких вселенских манипуляций. Все, что смогла команда под руководством Брендона, так это создать кусок мира 64 на 64 километра. Да и то, без динамического окружения, состоящего из развивающихся животных и растений.





Но Грин не унывает, ведь цель его текущего проекта не "срубить бабла", а сделать игроков владельцами всеобщего игрового "пирога" с последующим перерастанием в нечто большее...

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