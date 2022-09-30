Что делают глупые страны, отвечу вам: они желают иметь неисчислимые богатства недр, какие имеет одна большая страна на Севере(намек понятен, что это за страна), а умные страны, даже когда имеют сопутствующие подземные богатства, стараются диверсифицировать свои доходы в долгосрочных целях получения стабильных доходов. И такой умной можно назвать Саудовскую Аравию, которая несмотря на безумно обильные реки финансового счастья от продажи своей нефти, пытается взять да обезопасить свое шаткое положение путем реинвестирования, например - в компьютерные игры. Как говорится, а почему бы и да.
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Инвестиционный фонд Savvy Games Group проинформировал общественность о намерении вложить около 35 миллиардов долларов в индустрию видеоигр. Самым интересным из этой новости является насущное желание выкупить одного значимого "производителя" игр с последующей целью равноправного сотрудничества и взаимного развития. Финансовая сделка подобного уровня оценивается в безумные 15 миллиардов долларов.
"Остатки" от общей суммы планируется вложить в небольшие доли большой массы компаний игровой индустрии.
Правда подобный "инвестиционный перфоманс" не всем по нраву: западные группы сильно "переживают" по поводу неоднозначного облика свободы этой ну очень консервативной восточной страны; ведь для них сотрудничество со страной, так нетолерантно смотрящей на права ЛГБТИК-комьюнити и женщин - совершенно неприемлемо.