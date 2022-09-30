Ведь всем известно, что доходы маленького восточного королевства вплотную "завязаны" на высококачественной нефти, которой так полны недра суровой пустыни означенной страны. Но подобные тучные времена весьма временны

Что делают глупые страны, отвечу вам: они желают иметь неисчислимые богатства недр, какие имеет одна большая страна на Севере(намек понятен, что это за страна), а умные страны, даже когда имеют сопутствующие подземные богатства, стараются диверсифицировать свои доходы в долгосрочных целях получения стабильных доходов. И такой умной можно назвать Саудовскую Аравию, которая несмотря на безумно обильные реки финансового счастья от продажи своей нефти, пытается взять да обезопасить свое шаткое положение путем реинвестирования, например - в компьютерные игры. Как говорится, а почему бы и да.

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Инвестиционный фонд Savvy Games Group проинформировал общественность о намерении вложить около 35 миллиардов долларов в индустрию видеоигр. Самым интересным из этой новости является насущное желание выкупить одного значимого "производителя" игр с последующей целью равноправного сотрудничества и взаимного развития. Финансовая сделка подобного уровня оценивается в безумные 15 миллиардов долларов.

"Остатки" от общей суммы планируется вложить в небольшие доли большой массы компаний игровой индустрии.

Правда подобный "инвестиционный перфоманс" не всем по нраву: западные группы сильно "переживают" по поводу неоднозначного облика свободы этой ну очень консервативной восточной страны; ведь для них сотрудничество со страной, так нетолерантно смотрящей на права ЛГБТИК-комьюнити и женщин - совершенно неприемлемо.





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