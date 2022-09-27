Рост цены на "комплектующие" составил порядка 30%. Причины "большого скачка" довольно банальны - рост зарубежных комплектующих и возросшие логистические расходы

Как говорится, беда не приходит одна: мало того, что пообещавший закупиться отечественным железом "по самое не балуй" Сбер - не сдержал обещания и закупил китайское железо "железнодорожными составами", так родной производитель решил не от жизни хорошей взять да поднять ценник на свой серверный ассортимент - этак на одну треть, а то и в половину от былых цен. В довесок, сроки поставки оборудования увеличились до нескромных пары месяцев.

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Журналисты "Ведомостей" недолго мучились с причинами подобных эквилибристических номеров поставщиков и быстро достучались "до правды". Оказывается, отечественные сервера надо писать в кавычках, ведь "отечественная" там только сборка - а вот база вся сплошь зарубежная да буржуйская.

Ну и как же быть без выросших логистических трат - они тоже выросли. Чай заокеанский дядюшка знает толк в санкциях.

Но это, как говорится, лишь первая волна подорожания, не за горами - следующая.

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Одно разует - без заказа наши горе-хуанги не останутся - ведь отечественная оборонка загрузила конвейерные линии "до горлышка" и продыха производителям не предвидится.