Сейчас модно стало хайповать красивым словом, таким как импортозамещение. Но когда дело доходит до суровой российской реальности, модный патриотизм отходит на второй план, и суровые менеджеры по закупкам вместо отечественных образцов, так рьяно пропиаренных самым главным руководством Сбера, взяли да заказали китайские серверы. Вот оно, родное, "импортозамещение" "по-грефовски".
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В последних днях августа текущего года "Сбер" решил устроить масштабный тендер по закупкам серверов для компании. Ведь сумма, выделенная на обновление сети, составила нескромные 7 миллиардов деревянных рублей. И на такой лакомый каравай не могли не позариться как отечественные компании, так и восточные акулы бизнеса, в частности из Поднебесной - Хуавей и Леново.
И конечно же, очень "патриотичненько" победили заявки китайских товарищей, ведь нашенское оборудование оказалось слишком слабым для заявленных требований. Широкая общественность, естественно, хотела бы знать, почему наши "Аквариус" и "КНС Групп" остались не у дел, но настырных патриотов отрезвили тяжеловесным аргументом коммерческой тайны и последующим многозначительным молчанием.
Эту же информацию подтвердил и отечественный производитель КНС, не ставший комментировать причины своего поражения.
Так что громкие заявления по поводу широкого импортозамещения остаются лишь классическими лозунгами, не имеющими ничего общего с настоящей нетелевизионной действительностью. Добавить тут нечего, кроме того, что надо было вкладывать деньги в российский бигтех много раньше, а не суетиться лишь во время "чумы"...