Так случилось по причине слабой технической составляющей отечественного серверного оборудования при сравнении с китайскими конкурентами

Сейчас модно стало хайповать красивым словом, таким как импортозамещение. Но когда дело доходит до суровой российской реальности, модный патриотизм отходит на второй план, и суровые менеджеры по закупкам вместо отечественных образцов, так рьяно пропиаренных самым главным руководством Сбера, взяли да заказали китайские серверы. Вот оно, родное, "импортозамещение" "по-грефовски".

реклама

В последних днях августа текущего года "Сбер" решил устроить масштабный тендер по закупкам серверов для компании. Ведь сумма, выделенная на обновление сети, составила нескромные 7 миллиардов деревянных рублей. И на такой лакомый каравай не могли не позариться как отечественные компании, так и восточные акулы бизнеса, в частности из Поднебесной - Хуавей и Леново.

И конечно же, очень "патриотичненько" победили заявки китайских товарищей, ведь нашенское оборудование оказалось слишком слабым для заявленных требований. Широкая общественность, естественно, хотела бы знать, почему наши "Аквариус" и "КНС Групп" остались не у дел, но настырных патриотов отрезвили тяжеловесным аргументом коммерческой тайны и последующим многозначительным молчанием.









Эту же информацию подтвердил и отечественный производитель КНС, не ставший комментировать причины своего поражения.

Так что громкие заявления по поводу широкого импортозамещения остаются лишь классическими лозунгами, не имеющими ничего общего с настоящей нетелевизионной действительностью. Добавить тут нечего, кроме того, что надо было вкладывать деньги в российский бигтех много раньше, а не суетиться лишь во время "чумы"...













рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



