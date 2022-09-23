Сколько лет прошло, когда из просто поисковика, Яндекс превратился в группу многочисленных сервисов, охватывающих от службы такси и заканчивая своей экосистемой подписок. И вот 23 сентября в этот день, только 25 лет назад, на выставке софтверных достижений в столице нашей Родины, городе-герое Москве и была представлена поисковая машина "Яндекс". Тогда же "найдется все" и получил свой домен - yandex.ru (теперешний dzen.ru).
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Как ни удивительно, Яндекс не был первым поисковиком в России, до этого была буржуйская "AltaVista", и канувший в лету - отечественный "Апорт", на текущий момент - ставший прайс-агрегатором.
Преимуществом Яндекса над другими поисковиками была направленность на работу с русскоязычной аудиторией, для более качественного поиска которой и был составлен специальный словарный алгоритм, над которым поработал А.Зализняк - знаменитый советский и российский лингвист.
Ну и информация для тех, кто хочет знать, что же означает "Яндекс". На "вражеском" в полном развертывании это звучит как "yet another indexer". Которые и сократили до родимых — Yandex. Ну а после Аркадий Волож (сооснователь Яндекса) и предложил заменить первые две буквы на нашу посконную Я. Так и "случился" знаменитый "Яndex ".