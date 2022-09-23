Трехслойный "сэндвич" позволяет охладить определенный предмет с разницей в 10 градусов от температуры окружающей среды

Как аксиому мы знаем, для значительного охлаждения какого-либо предмета, либо какой-то плоскости необходимо "активное охлаждение", а что если нам надо остудить что-либо незначительно, например на 10 градусов по Цельсию. Конечно, можно пофилософствовать, и вспомнить старинные глиняные кувшины или же бабушкин погреб. Но это у нас в России таких предметов и таких бабушек - завались, а вот в Америке с этим все плохо. Пришлось выкручиваться самостоятельно. Для этих целей светлые умы того самого Массачусетского университета придумали пассивный радиатор, который на самом деле незаурядная многослойная композиция, состоящая из трех слоев-элементов. Которые своей "командной работой" охлаждают выбранную категорию предметов на 1\10 от температуры закипания воды. Да-да, это я про 10℃.

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Ну а теперь о тех самых трех слоях, благодаря чему возможно "волшебство": наружная оболочка представляет собой композиционную смесь воздушных пузырей с аэрогелем в полиэтилене. Средний слой - инновационный гидрогель, основанный на банальном испарительном эффекте водяного пара. Ну и наконец, внутреннее покрытие, состоящее из зеркальной поверхности, отражающее инфракрасное тепловое излучение.

Из недостатков такого способа охлаждения можно выделить еженедельное обслуживание, заключающиеся в добавлении воды в один из слоев из-за постоянного испарения. В прочем, при влажном климате такую процедуру можно проделывать лишь раз в месяц.

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