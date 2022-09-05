Специальное гидрогелевое покрытие задерживает инфракрасное излучение о определенной длиной волны, тем самым отражая лучи, способные повысить температуру внутри здания

Как не посмотри, а жара лишь хороша, когда ты попиваешь свой свежий смузи, лежа где-нибудь в Кабардинке на галечном пляжу. А вот когда ты "работаешь" в офисе без кондиционеров, кажется отдал бы половину зарплаты лишь бы снизить температуру в "своей каморке" хотя бы на три градуса, но вентилятор босс не разрешает установить. В общем - везде засада. Но китайские ученые из того самого Уханя кажется нашли выход...

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Взять хотя бы обычное стекло, которое ну очень легко и просто "дает ход" ИК-лучам с короткой длинной волны, а вот поди же ты, то же самое излучение со средней длинной волны - не пропускает. Из-за такой "несправедливости", тепло накапливается внутри комнаты, которая начинает стремительно повышать температуру, можно конечно же прибегнуть к "классике" - открыть окошко, но это не всегда становится возможным.









Гениальное решение оказалось, как всегда легкодоступным: если взять обычную гидрогелевую пленку и покрыть ей стекло, то такое покрытие на ура останавливает "злокозненное" инфракрасное тепловое излучение.

КПД такого решения невероятно: такая пленка отражает не меньше чем 95% теплового "проводника", но с сохранением проникающей возможности обычного света для освещения помещения. И результаты не преминули появиться: из-за гидрогелевой пленки температура внутри зданий снизилась на 3.5 градуса. Ну очень простое решение. Плюс гидрогели крайне легко сделать и очень дешево.

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