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На видео показали полет дрона с ионными двигателями
Подобная технология давно используется в космосе, но полет в земной в атмосфере до настоящего времени (наверное помимо военных) не осуществлялся. Поэтому это первый известный полет такого рода с использованием беспилотника
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   О каких только беспилотниках мы не слышали: от обычных с ДВС до вертикального взлета и посадки, да даже реактивные есть, но все эти двигатели довольно известны и в пилотируемой авиации. Но вот чему пришло время удивляться, так это дрону, полет которого осуществляется благодаря ионной установке. Прям как в Звездных войнах или еще чего покруче. 

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   Так фирма Undefined Technologies решила пойти не проторенной дорожкой, а стать пионером в области использования силовой установки ионного типа, да не просто стать, а уже буквально через два года выпустить серийную модель с временем полета до 15 минут с практически "бесшумными" показателями в 70дБ, что весьма должно впечатлить.


Источник фото: techcult.ru


   Сам двигатель работает по принципу электрических полей на электродах, через которые протекает высокое напряжение. Благодаря такой схеме довольно быстро ионизируется окружающий воздух, из-за чего появляются "свободные" электроны, состоящие из атомарных частиц азотисто-кислородной смеси. Причем поток заряженных частиц направлен строго вниз. Благодаря чему появляется так называемый ионный ветер. 

   Но опять же, у данного проекта куча "подводных камней" - по какому принципу осуществляется маневрирование, например если порывы ветра слишком мощные, ну и шум, производимый при полете, ну очень далек от заявленных величин (70дБ), и это еще не все проблемы...



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#дрон #undefined technologies #ионные двигатели
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VRoman
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Интересная штучка. Как там дела с КПД у таких двигателей?
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