Данный твердотопливный лазер был создан Lockheed Martin как альтернатива классическим противоракетным системам

Помните тот самый лазер морского базирования для ослепления оптических приборов наблюдения и не только их, дискуссия по которому на нашем горячо любимом ресурсе укатила далеко за "красные" 300 комментариев. Так вот, тот лазер имел мощность "всего лишь" в скромные 60 Киловатт. Но даже он вызвал бурную дискуссию комментаторов. И словно этого мало, "миролюбивый" Пентагон решил поразить искушенную публику своим новым оружием подобного типа, только с куда более мощными характеристиками, которые этак раз в 5 поболе того самого проекта HELIOS.

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Lockheed Martin как специально подгадал стремительное ухудшение мировой обстановки и решил предъявить миру, а конкретней, американским военным, свою титаническую энергетическую установку - лазер боевого назначения HELSI мощностью 300 кВт.

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Твердотельный лазер будет использован как стратегическое средство уничтожения воздушных целей, в том числе и ракет. Испытания пройдут как в лабораториях, так и в полевой среде, аккурат к концу этого непростого года. Причина банальна - текущее американское ПВО сможет справиться с российскими Авангардом и Кинжалом только в мультиках и голливудских фильмах...