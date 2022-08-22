Кто из нас не смотрел легендарную серию "Звездные войны" Джорджа Лукаса, где коварная империя с помощью своей Звезды смерти и ее смертоносного луча на раз-два уничтожала крупные планеты. Примерно подобной картиной решили вдохновиться инженеры известной Lockheed Martin, создавшие свой высокоэнергетический боевой лазер (HELIOS), который будет установлен на боевых кораблях многочисленного флота США,
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Но мы начнем немного ранее: в далеком-далеком 1960 году ученый Теодор Мейман придумал лазер и который сразу же стал объектом пристального изучения помимо научных исследователей еще и военных. Еще до выхода этих ваших "Звездных войн".
Но тогда изобретение лучей когерентного света нашло применение не только в боевой сфере, но и в куче гражданских дисциплин и "точек приложения". Ну а с первым направлением "вышла засада". Оказывается для боевого луча нужно было "возить" с собой портативный ядерный реактор, а еще лучше - термоядерный. Что тогдашние технологии при всем большом желании дать не могли.
А вот сегодняшняя научно-техническая эволюция позволила сделать ряд шагов, когда из лабораторного "пугала" лазеры на основе иттрия переместились на реальные "места несения боевой службы".
Так 60-Киловаттный лазер будет установлен на сеть боевых кораблей в качестве оружия "двойного назначения". Где помимо "банальной работы" по ослеплению оптических систем противника мощный поток света будет использоваться и в качестве уничтожения целей. Помимо этих двух качеств HELIOS может собирать разведданные и делать "пиу-пиу" на несколько целей одновременно.