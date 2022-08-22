Лазерное оружие может не только "ослеплять" чувствительные оптико-электронные приборы, но и вполне себе грозным боевым оружием. Видимо именно это хочет доказать флот США, устанавливая лазер HELIOS на борт своих боевых кораблей

Кто из нас не смотрел легендарную серию "Звездные войны" Джорджа Лукаса, где коварная империя с помощью своей Звезды смерти и ее смертоносного луча на раз-два уничтожала крупные планеты. Примерно подобной картиной решили вдохновиться инженеры известной Lockheed Martin, создавшие свой высокоэнергетический боевой лазер (HELIOS), который будет установлен на боевых кораблях многочисленного флота США,

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Но мы начнем немного ранее: в далеком-далеком 1960 году ученый Теодор Мейман придумал лазер и который сразу же стал объектом пристального изучения помимо научных исследователей еще и военных. Еще до выхода этих ваших "Звездных войн".

Но тогда изобретение лучей когерентного света нашло применение не только в боевой сфере, но и в куче гражданских дисциплин и "точек приложения". Ну а с первым направлением "вышла засада". Оказывается для боевого луча нужно было "возить" с собой портативный ядерный реактор, а еще лучше - термоядерный. Что тогдашние технологии при всем большом желании дать не могли.

А вот сегодняшняя научно-техническая эволюция позволила сделать ряд шагов, когда из лабораторного "пугала" лазеры на основе иттрия переместились на реальные "места несения боевой службы".









Так 60-Киловаттный лазер будет установлен на сеть боевых кораблей в качестве оружия "двойного назначения". Где помимо "банальной работы" по ослеплению оптических систем противника мощный поток света будет использоваться и в качестве уничтожения целей. Помимо этих двух качеств HELIOS может собирать разведданные и делать "пиу-пиу" на несколько целей одновременно.





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