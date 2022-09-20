Подобным мнением поделились британские ученые. По словам которых, вся "экологичность" и полезность светодиодных ламп преувеличена, а вот вред - нет

Как же в голову въелась назойливая реклама относительно недавнего времени о лампах, а точнее о лампах накаливания, тех самых лампочках Ильича, которые устарели вместе с обитателем мавзолея, что на Красной площади, и пора бы поменять лампы на более современные, конечно же более экологичные и долговечные, и из-за чего еще более экономически выгодные. И весь честной народ, который был более продвинутей да побогаче, мигом ломанулся сметать с полок световую новинку, ну как мигом, года три-четыре ушло на это. А теперь оказывается...

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Оказывается "британские ученые" соответственно из Британии и присоединившихся некоторых стран Европы, сделали интересные выводы об очередной угрозе экологии вселенского масштаба, в которых конечно же виноваты светодиодные лампы. А виноваты они из-за своего свечения в синей лампы спектра, что нарушает...

Нарушает привычное оранжевое или красное свечение Солнца или обыденных костров. Ведь так было всегда: миллионы и миллионы лет на нашей Земле, и все живое явное и неявное, как раз таки и адаптировано к такому излучению и свету. Теперь же, когда новых лампочек стало слишком много, начали страдать и люди и все "сущее".









Например, все мы знаем о меланине, который регулирует циклы сна-бодрствования. И вот искомый стал намного хуже вырабатываться у людей. Да, даже астрономы из-за световой загрязненности стали жаловаться на возникшие трудности наблюдения небесных тел, и им вторят биологи, у которых вызвало беспокойство аномальное поведение насекомых. И под всем этим подвели жирную красную черту экономисты, заявившие, что экономическая целесообразность светового "перехода" не оправдала себя и зависит лишь от наблюдателя. Так что Ленин жив, как и его дело, в частности да здравствуют снова лампочки Ильича.

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