Девайс позволяет охлаждать, стримить с улучшенным функционалом и выводить дополнительную техническую информацию на экран фирменного смартфона Sony - Xperia 1 IV

Знаете, а порой играешь во что-то тяжеловесное на своем смартфоне и начинаешь грустить и непроизвольно завидовать ПК-боярам: ведь они - многоядерны, с шикарным охлаждением и имеют постоянный источник электрического тока. Для непонимающих - я про стационарные системные блоки. И видимо я не один такой, раз Sony сподобилась создать девайс для таких, как я, а точнее для профессиональных геймеров, которые не жалея 160 долларов, могут приобрести девайс Xperia Stream XQZ-GG01. Правда последний подходит только лишь для флагманского смартфона от той же Сони - Xperia 1 IV.

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Так что же это за "зверь такой", показанный на Tokyo Game Show. По внешнему виду девайс напоминает оболочку-насадку на смартфон (на фирменную Иксперия), которая помогает охлаждать игровую платформу (смартфон, то есть), добавляющая дополнительные четыре разъема.









Порты нужные, например - это USB-C, HDMI, стандартный аудио-миниджек и Ethernet. Конечно, обычному человеку они не нужны, но не игроку с профессиональной игровой сцены или же топ-стримеру. Ах да, есть еще и специализированное приложение, позволяющее настроить скорость вращения вентилятора и частоту дисплея, кроме того "приложуха" позволяет отобразить нагрузку на ЦПУ и оперативу смартфона, и конечно же ФПС.

Единственным явным недостатком расширяющего возможности смартфона Сони гаджета, является наличие "устаревших" проводов.









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