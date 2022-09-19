Данный роботизированный строитель может работать в автоматическом режиме практически на любой твердой поверхности, значительно ускоряя строительство нового объекта

Компания HP сполна оправдывает свое звание крупнейшего поставщика программного обеспечения и "железа", ведь ее продукты по достоинству могут оценить не только ИТ-специалисты и любители ноутбуков, но с недавних пор и продвинутые строители. Такую уверенную заявку можно сделать после появления на строительном рынке чудесного робота-разметчика. До сих пор многие с содроганием вспоминают университетские пары черчения, так что вам легко меня понять.

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Данное изделие интересно прежде всего своими умениями переносить информацию с проектного чертежа на поверхность строящегося здания, снимая ответственность с человека.









И кому как не строителям хорошо известно насколько непроста работа геодезиста и прочих смежных специальностей. Подобный навык требует большой внимательности, времени и... красок. Да и рисовать "тонкие красные линии" приходится на различных покрытиях, будь то бетон или даже винил.

Но и с таким заданием Siteprint справляется в полглаза, имея на своем борту прекрасные датчики позиционирования, с точностью размечая неровные плоскости. И вы наверное будете смеяться, но данный робот как заправский принтер, может также печатать текст прямо на полу (фирма-изготовитель обязывает). Еще одним из преимуществ данного роботизированного помощника является его полная автономность.

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