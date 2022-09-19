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Надувная гибкая опалубка может значительно увеличить скорость возведения зданий
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   У многих до сих пор перед глазами стоит китайский рекорд возведения многоэтажного здания за 28 часов, напомню за это время Broad Group построила 11-этажный жилой дом. Кажется за подобным результатом не угнаться даже с помощью промышленной 3D-печати. Но есть и альтернативный взгляд на быстрое строительство зданий и сооружений. Именно таким образом смотрит новатор Алекс Белл из США.

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Источник фото: techcult.ru


   Его стартап пытается навязать строительному рынку новопридуманную схему опалубки, да непростой, а надувной и гибкой. Все содержание которой до неприличия просто: формируется ПВХ-каркас потенциального строения и перевозится на стройку. После данный "шаблон" надувается до необходимых размеров, а в пустоты заливают жидкий бетон. 


Источник фото: techcult.ru


   Через пару часов образуется необходимая форма, покрытая пвх-каркасом, который не демонтируется, а служит влагоизолирующей стеной. После в полуготовую конструкцию добавляются такие элементы как окна и двери, "внутрянка" обшивается гипсокартоном. Правда пока Алекс не придумал как интегрировать армирующий элемент на более ранней стадии возведения строения, но этот вопрос уже решается. 

    И еще один приятный момент: все это вполне себе внедряется на американском рынке, и за такой технологией маячит отличная перспектива - подобный способ строительства будет очень актуален на Красной планете.

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#строительство #строительство тоннелей #ifff #алекс белл #быстрое строительство #надувная гибкая опалубка
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03:48
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Надувная гибкая опалубка может значительно увеличить скорость возведения зданий
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03:41
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