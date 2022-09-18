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Водородные топливные элементы могут стать эффективнее дизельного двигателя
Правда это касается пока лишь одного параметра - экономичности
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   Кто-то вспоминает с щемящей тоской, а кто-то с ненавистью и страданиями, но в Советском Союзе дизель, он же дизельное топливо - не считали за ценность: им делились бесплатно и сливали как воду после трудового дня, дабы избежать вопросов нормативной комиссии (надеюсь тут понятно что к чему). Но в век сегодняшний - дизель, ну очень недешевое удовольствие, и вам вряд ли теперь кто-либо "отольет" этого топлива за просто так. Поэтому сейчас каждый экономит как может, и вот в такой очень удобной экономической обстановке фирма, занимающаяся производством топливных элементов, основанных на водороде, продемонстрировала свою продукцию, обладающую высокими экономическими параметрами.

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Источник фото: electricalschool.info


   Loop Energy продемонстрировала, что при цене в Европе около двух долларов за литр дизельного топлива (цены на начало сентября текущего года) и десять долларов за 1 "литр" водорода, грузовой автомобиль может преодолеть дистанцию чуть меньше чем 180 км на топливе в 100 баксов американских. А вот на так называемых водородных элементах искомой фирмы грузовик проедет около 175 км.

   Помимо прочего, автомобиль, оснащенный водородными топливными элементами гарантирует нулевой уровень углеродного выброса. И все, что выходит после использования такого элемента - это лишь обычная вода.

   Ограничивающие факторы на сейчас в массовом использовании такого вида движителя - это меньшая эффективность в сравнении с дизелями (кроме топливных элементов S1200) и отсутствие "заправочных" станций.

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#водородные топливные элементы #дизель #дизельный двигатель
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