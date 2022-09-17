Норвегия славится не только высоким уровнем жизни и сошедшими с исторической сцены викингами, но и как страна-флагман зеленых технологий, в частности, именно норвежская компания построила самую большую станцию ветрогенераторов вблизи Великобритании. Но не останавливаясь на достигнутом, именно норвежцы решили взять очередной рекордный рубеж в плане индивидуальной мощности одного "ветряка", где последняя модель которого - s2, способна вырабатывать 1 МВт.
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Выдающийся ветряк построит норвежская же SeaTwirl, для которой работа с зеленой энергогенерацией не в диковинку, ведь подобной деятельностью данная фирма занимается вот уже как полные десять лет.
Из достоинств ветрогенератора с литерой s2 можно отметить вертикальное расположение лопастей, экзистенциально снижающее затраты на монтаж и техническое обслуживание; мобильность платформы, где якорная цепь позволяет эксплуатировать ветряк на любой глубине; большая устойчивость к сильным порывам ветра.
Высота флагманского ветряка составляет добрую полусотню метров, а подводная часть "простирается" аж на 80 метров. Служит морская "электростанция", точнее должна будет служить - на протяжении 30 лет.