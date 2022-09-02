Кому, как не "Владычице морской", заниматься возведением ветряных станций для добычи такой драгоценной электроэнергии. Ведь после наступившего энергокризиса каждый киловатт по "цене золота". А как вы, надеюсь, помните, островное государство окружено со всех сторон морем и проливом, где "на постоянку" дуют сильные ветра. И сам бог велел построить что-нибудь такое энергогенерирующее в морской пучине. Построили. Да не просто построили, а заполучили "титул" самой большой в мире среди подобных морских станций.
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Мощность ветряной турбины настолько велика, что энергией можно "запитать" аж цельный Манчестер с населением два миллиона человек.
Возведенная станция располагается в Северном море около Йоркшира и выдает на ура около 1 гигаватта. В саму станцию "территориально" входят 165 турбин с лопастями более 80-ти метров, где один полный оборот вырабатывает чудовищное количество электроэнергии, способной "накормить" электронами на целые сутки среднестатистический британский дом.
Удивительно, но факт - пускай станция возведена в морских водах Туманного Альбиона, все, вплоть до винтика - принадлежит датской компании.