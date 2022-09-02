Крупнейшая станция Hornsea 2 находится Северном море, состоящая из 165 ветряков с диаметром лопастей под 80 метров

Кому, как не "Владычице морской", заниматься возведением ветряных станций для добычи такой драгоценной электроэнергии. Ведь после наступившего энергокризиса каждый киловатт по "цене золота". А как вы, надеюсь, помните, островное государство окружено со всех сторон морем и проливом, где "на постоянку" дуют сильные ветра. И сам бог велел построить что-нибудь такое энергогенерирующее в морской пучине. Построили. Да не просто построили, а заполучили "титул" самой большой в мире среди подобных морских станций.

реклама

Мощность ветряной турбины настолько велика, что энергией можно "запитать" аж цельный Манчестер с населением два миллиона человек.





Возведенная станция располагается в Северном море около Йоркшира и выдает на ура около 1 гигаватта. В саму станцию "территориально" входят 165 турбин с лопастями более 80-ти метров, где один полный оборот вырабатывает чудовищное количество электроэнергии, способной "накормить" электронами на целые сутки среднестатистический британский дом.

Удивительно, но факт - пускай станция возведена в морских водах Туманного Альбиона, все, вплоть до винтика - принадлежит датской компании.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



