Очки Lenovo Glasses T1 будут способны "выводить" изображение на большой AR-экран, который будет виден только смотрящему

Пока главный "рептилоид" бигтеха - Марк Цукерберг, грезит мечтой о создании самой главной виртуальной вселенной Земли, в Lenovo решили "пойти другим путем", как завещал великий Ленин, а именно - "отправить" своего пользователя именного гаджета в мир дополненной реальности. Где он будет наслаждаться контентом на огромном AR-дисплее практически в любой точке вселенной. Благодаря тому, что источник "астрального телевизора" - портативные очки, стилизованные под эпохальные Google Glass.

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Разумеется, у подобного девайса должна существовать веская причина, почему именно это устройство обязаны возжелать купить. Поди ты, конкуренция всяких там вселенных - ну очень большая, а круг потребителей такого рода техники - пока слишком узок. Так вот, причина довольно банальна: среднему пользователю миниатюрных гаджетов надоело "пялиться" в крошечные экранчики смартфонов и прочих планшетов. И желание людей понять можно: куда лучше "потреблять" контент на большущем экране. И Леново способна это устроить, причем у пользователя будет "анонимность" - ведь наблюдать за действием на экране может лишь владелец очков. Сами понимаете, какие открываются перспективы по выбору медиаконтента для самоличного просмотра.









Коротко об устройстве: "Окуляры" очков представляют собой два маленьких, да "удаленьких" экрана формата M-OLED с полным "взрослым" разрешением 1920х1080 и "кадрированием" в 60 Герц. Поддерживаются ОСи как мелкомягких, так и "корпорации добра", не обошлось и без поддержки яблочного продукта, подключение возможно по USB Type-C. И не забыт и звук, выполненный в "форм-факторе", интегрированных динамиков, так что речь о просмотре взрослых фильмов или Доме-2, в окружении "благодарных слушателей" и не идет. Разумнее было бы допустить возможность использования очков вместе с хорошими наушниками, но видимо, Леново не сильно хочет подпускать конкурентов к своей новой эко-нише. Ну и еще: очки в режиме "медиаплеера" способны проработать пару часов, с возможностью подзарядки от других устройств.









Как всегда, цена новинки осталась под семью замками, но очки точно появятся на прилавках уже в этом году, правда другие страны увидят сие творение сумеречной китайской мысли лишь в следующем году.

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