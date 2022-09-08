Таким мнением поделился не кто-нибудь, а ближайший сотрудник Германа Грефа, а точнее его первый заместитель - Александр Ведяхин

Не думал, не гадал, а первой валютой России стал. Такую загадку загадал топ-менеджер Сбера - Александр Ведяхин. Конечно все было не так, но то, что юань может занять освободившиеся вакантное место на Московской бирже заместо ушедших евро и доллара, выразил мнение тот самый Александр Александрович.

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Подтвердив свое мнение выкладками из форекса, где юань уже обогнал тот же евро. И продолжая склонять всех сопричастных к своей правоте, привел интересные данные, согласно которым расчетная доля юаня в России со скромных 3% прошлого года доросла до заметных 12% в том году. Ну а дальше - больше: как внешнеторговый заменитель доллара в международных расчетах России юань запросто может преодолеть отметку в 20%.









Данный тренд легко заметен на фоне "баланса" бивалютной корзины ЦБ, где вчерашние торги показали положительную динамику оборота юаня, который обогнал евро, и имеющий оборот лишь наполовину меньше чем оборот доллара.

Остается констатировать, что в связи всевозрастающим товарным обменом с Китаем доля юаня будет расти. Не дает заскучать и геополитика. Кроме того, отечественные облигации начали выставляться уже и за юани.

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