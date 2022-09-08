Порядка четырех тысяч человек будут трудоустроены на заводы АвтоВАЗа - в Тольятти. Так много рабочих нужны для взятия выполнения амбициозного трудового плана в 500 тысяч произведенных автомобилей

Словно желая исправиться, президент АвтоВАЗа, на днях сболтнувший "лишнее" про "конец" Lada Xray, анонсировал приятную для уха патриота новость: это осенью компанию ждет "осенний набор" сотрудников. Цифры называются довольно нескромные - в ближайшие месяцы планируется трудоустроить на завод в Тольятти порядка 4000 новых рабочих широкого спектра профессий.

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Все это необходимо для взятия рубежа в 500 тысяч новособранных автомобилей в следующем календарном году.









Дабы оценить масштаб нового трудового набора, просто посмотрим сколько же всего трудоустроено работников на автопредприятиях ВАЗа в Тольятти. На сегодняшний момент это гигантские 32 тысячи человек.

Ну и как небольшое подспорье от Яндекс, который в связи со сложившийся ситуацией, вынужден "пересесть" на отечественную марку, которой и оказалась Lada. Правда хитрый ИТ-гигант не хочет складывать все яйца в одну глубокую корзину, ведя одновременно переговоры с Китайцами и Белорусами о приобретении их стальных коней "на всякий случай".

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