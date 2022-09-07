Наверное любой младенец и старик на этой планете уже посмотрел вирусные ролики с роботами от знаменитой Boston Dynamics. Сначала неуклюжие, а потом все более "похожие" на людей механические изделия покоряли все новые и новые вершины в адаптации к сложному процессу хождения. И видимо наступил такой период, когда данные роботы могут не просто развлекать своих создателей и сотни миллионов подписчиков ютьюба, а действительно делать нечто полезное для общества.
реклама
Так в одноименном городе появился "новый шериф" - робот "Желтый" (Yellow). Четвероногий "питомец" Boston Dynamics имеет встроенный сенсорный алгоритм, способный здорово помогать в процессе патрулирования и охраны улиц. Важным качеством робота является использование оного в неспокойных и сложнодоступных "периметрах" города. А новаторское сканирующее устройство GenzAI, "похожее" на датчик "свой-чужой", распознает опасных объектов, заранее предупреждая о потенциальных атаках. Также робот отсылает сигналы на пульт охранного агентства благодаря встроенному модулю 5g. В дополнение к системе распознавания лиц, выявить агрессивных людей машине помогают видеоанализ и специальные интеллект-камеры.
Но робот хорош не только как "компаньон" человека-охранника, но и как идеальный "пожарный датчик", позволяющий благодаря интегрированным системам температуры и газовым анализаторам определить признаки неконтролируемого горения и превышения норм "газообмена". Плюс ко всему робот обладает навыками машинного обучения и способен самостоятельно составить "карту местности" с уклоном в безопасность.