Из простого контроля физической активности, а для кого - и модного аксессуара, смарт-часы в своем развитии достигли следующей черты: теперь с помощью их функций всем известный Скотленд-Ярд будет "контролировать поведение" мигрантов, имеющих криминальный багаж. Особая функция продвинутого девайса заключается в следующем: с определенным промежутком времени часы будут проводить так называемую верификацию ключевых точек черепа, "в народе" называемой распознаванием лиц.
По сообщению таблоида The Guardian, британские органы правопорядка будут проводить подобные действия до пяти раз в 24 часа, дабы убедиться что все в порядке. Старт нового "цифрового концлагеря" не за горами - уже текущей новостью демократическое средство контроля уж запустит свои "цифровые сети". Ежемесячный платеж за комфорт остальных граждан составит порядка 6 млн. фунтов в английской валюте.
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Сами часы - местный продукт, разработкой и внедрением которых занимается наукоемкий стартап Buddi Limited. Ранние разработки которого снискали довольно высокую популярность в рамках производимых наручных гаджетов, главная функция которых заключалась в измерении положения человеческого тела: при резком переходе оного в "горизонтальную плоскость" умный девайс бил тревогу и отправлял соответствующее уведомление "куда нужно".
Ну и внесем немножко ясности: так как же будет проходить верификация до пяти раз "на дню", А все довольно просто: означенный контингент вынужден будет "в добровольном порядке" фотографировать свой фейс посредством того самого селфи, дабы не получить уже тейблом по лицу от толерантных полицейских служивых Британии.
Ну и конечно, помимо добровольной обязанности "показать личико", потенциальные нарушители спокойствия будут вынуждены соблюдать "тихий час" и находиться в рамках строго очерченной территории, что в переводе на наш менее толерантный русский язык - находиться в "своем гетто".