Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Борьба за снижение углеродного следа может навредить миру не меньше чем отказ от нее
К такому ошеломительному выводу пришли британские ученые, ведь при яростном отказе от продуктов переработки нефти и газа мы теряем прекурсоры, необходимые для получения серной кислоты, которая, в свою очередь, необходима для развития "зеленых технологий"
рекомендации
RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

   Вот знаете, есть шикарная русская пословица, а может быть не русская, но точно - "медицинская", в классическом варианте звучащая так: Одно лечишь - другое калечишь. Именно об этом и пойдет сейчас речь. Ведь что сегодняшние мамкины экологи нам пытаются "вбить в головы" - а то, что нам нужно ну прям срочно снизить углеродный выброс, а уж как добьемся - так заживем долго и счастливо. Казалось бы. Но как только мы его "снизим", то получим иную "болячку". Вы будете сильно удивлены, но это не нехватка еды или чистой питьевой воды, а нехватка серной кислоты. Которая на самом деле - не такой уж "незначительный элемент пазла", необходимая для современной развитой промышленности и текущих технологий.

реклама


Источник фото: turkmenbusiness.org


   Объясняю на пальцах - как только мы "больше" стремимся к зеленым технологиям, так нам больше требуется ее родимой - серной кислоты. И в текущие двадцать лет этот спрос увеличится в два раза. Ведь родная "кислотушка" так нужна для производства литий-ионных АКБ, абсорбции никеля и кобальта, да и для изготовления удобрений она ой как востребована. 

   Ясности в ленту. Так где же берется "основной компонент" для производства серной кислоты - а берется сера из "вредных" газа и нефти, точнее из их отходов. Которых, следуя логике текущей повестки, будет меньше, так как страны первого мира пытаются отказаться от этих "природных даров".


Источник фото: rosspolimer.ru


   Можно конечно же добывать серу напрямую, но расставляя подобным образом "акценты", мы еще больше "убьем" планету и ее экологию. Что это - как не замкнутый круг. Но  выход был найден...

   Американские ученые предложили не откладывать в долгий ящик "чистые" методы добычи серы, которые нужны "уже вчера". А всем миром взять и разработать их в срочном порядке для будущего благополучия всех жителей земли (ну или почти всех).

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экология #британские ученые #мировая экология #мировые проблемы #ресурсный кризис
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики волнового генератора показали, как дешево может стоить электроэнергия
В Англии заговорили об очищении сточных вод и их использовании для питья
Ученые из Мичигана: биоразлагаемые лопасти ветряков спасут экологию и земные недра
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
15
Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
49
Китайский майнер купил видеокарту GeForce RTX 3080 на 20 Гб для добычи Эфира за 37 000 рублей
5
Держатели Эфира ожидают подорожания криптовалюты, а крупные майнеры заводят Биткоины на биржи
6
Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
6
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
30
Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
7
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
7
В Германии нейросеть создаст полнометражный фильм
1
Гиперзвуковой МиГ-41 сможет выполнять задачи в открытом космосе
30
С 6 сентября криптовалютные биржи приостановят ввод и вывод ETH
11
Илон Маск проехался катком по Кольцу власти от Amazon
3
Системные требования ролевого экшена Steelrising: для запуска понадобится RTX 2060
3
Ощутимое падение скорости DDR5 для Ryzen 7000 при установке четырёх модулей подтверждено Gigabyte
15
Инсайдер раскрыл характеристики печатных плат RTX 4080 и RTX 4090
4
Эфир уходит на PoS – куда двинутся фермеры и есть ли перспективы за неделю до остановки майнинга
3
В России рассказали об истребителе МиГ-41, который способен сбивать американские F-22 и F-35
40
Появились свежие фото материнской платы MSI MEG X670E Ace
2
5,25-дюймовый отсек и возможность установки 240-мм радиатора — SilverStone выпускает корпус FARA 311
+
В России готовы легализовать криптовалюты, однако с одним нюансом
3

Популярные статьи

Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
82
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
155
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
67
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
21
Главные игры сентября 2022 года
16
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 2
6
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-2, AoW 3
1
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
2

Сейчас обсуждают

Роман Ильягулов
01:35
А 3060 не ti, которая? У ней 12 гигабайт
Cyberpunk 2077 возвращается с первым DLS – какую видеокарту купить для самой требовательной игры
Роман Ильягулов
01:30
У АМД да, традиционно больше линий - 24 против 20 у Интела, вроде бы как бы Если не изменилось ничего с прошлых поколений
Энтузиаст напомнил об одном из преимуществ процессоров Ryzen 7000 над Intel Core 13-го поколения
DogEatDog
01:24
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
Сева Шевченко
01:18
За эту светлую мысль ты рассчитываешь получить прибавку к пельменям путинского повара?
Геймерам из Европы и Британии рассказали, как экономить электричество на PS4, PS5 и Xbox Series X/S
DogEatDog
01:16
Часть драйвера для Arc писали российские программисты 👍😂
До конца года покупатели Arc Alchemist и процессоров Alder Lake получат бесплатные игры и софт
DogEatDog
01:11
What a typical british humor ! 😂
В британском шоу с "колесом фортуны" добавили выигрыш в виде оплаты коммунальных услуг
Сева Шевченко
01:08
Обзор на Биошок со стороны левых умных людей.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
DogEatDog
01:07
От Южной Кореи и Японии перешли к Китаю ? Вот это поворот.
Apple начала закупать чипы памяти для iPhone 14 у китайской YTMC
Сева Шевченко
01:07
https://www.youtube.com/watch?v=-VkCPrCOHkI
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Даниил Зотов
01:05
Ну вот когда в ААА играх будет освещение уровня quake 2, тогда и можно будет подумать об обновлении
Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем