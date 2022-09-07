К такому ошеломительному выводу пришли британские ученые, ведь при яростном отказе от продуктов переработки нефти и газа мы теряем прекурсоры, необходимые для получения серной кислоты, которая, в свою очередь, необходима для развития "зеленых технологий"

Вот знаете, есть шикарная русская пословица, а может быть не русская, но точно - "медицинская", в классическом варианте звучащая так: Одно лечишь - другое калечишь. Именно об этом и пойдет сейчас речь. Ведь что сегодняшние мамкины экологи нам пытаются "вбить в головы" - а то, что нам нужно ну прям срочно снизить углеродный выброс, а уж как добьемся - так заживем долго и счастливо. Казалось бы. Но как только мы его "снизим", то получим иную "болячку". Вы будете сильно удивлены, но это не нехватка еды или чистой питьевой воды, а нехватка серной кислоты. Которая на самом деле - не такой уж "незначительный элемент пазла", необходимая для современной развитой промышленности и текущих технологий.

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Объясняю на пальцах - как только мы "больше" стремимся к зеленым технологиям, так нам больше требуется ее родимой - серной кислоты. И в текущие двадцать лет этот спрос увеличится в два раза. Ведь родная "кислотушка" так нужна для производства литий-ионных АКБ, абсорбции никеля и кобальта, да и для изготовления удобрений она ой как востребована.

Ясности в ленту. Так где же берется "основной компонент" для производства серной кислоты - а берется сера из "вредных" газа и нефти, точнее из их отходов. Которых, следуя логике текущей повестки, будет меньше, так как страны первого мира пытаются отказаться от этих "природных даров".









Можно конечно же добывать серу напрямую, но расставляя подобным образом "акценты", мы еще больше "убьем" планету и ее экологию. Что это - как не замкнутый круг. Но выход был найден...

Американские ученые предложили не откладывать в долгий ящик "чистые" методы добычи серы, которые нужны "уже вчера". А всем миром взять и разработать их в срочном порядке для будущего благополучия всех жителей земли (ну или почти всех).

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