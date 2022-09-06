Возмущение известного миллиардера вызвало позиционирование мужских персонажей, где каждый первый или трус или дурак - чаще возможны оба варианта сразу; а кто "молодец" - так это женские персонажи

Который раз повторяюсь, при всей сумасбродности так называемого CEO Tesla, как вы поняли - я тут о должности Маска, не перестаешь восхищаться этим отважным мужчиной по части "говорить то, что вздумается". Американский жириновский переплюнет самого Дональда Фредовича в своих безбашенных спичах, настолько он смел и отважен. И сегодня это лишний раз подтвердилось. Где храбрый Илон не промолчал о самом дорогом сериале от Amaon, снятом по франшизе Властелина колец, а именно - "Властелин колец: Кольца власти".

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Илон Эролович сильно возмутился предысторией основного действа романа-эпопеи Толкина. По мнению его же, автор произведения - Джон Толкин, в гробу вертится аки турбина северного потока, ведь то, что получилось у Амазон, ни на какой глобус "не натянешь": мужские действующие лица в экранизации - сплошь трусы или идиоты в последней стадии заболевания, или же, сразу "два в одном", как легендарный Head & Shoulders. Но совсем иной получилась Галадриэль, не чета "сильному полу" - в отличие от последнего, эльфийская "принцесска" - красоты неописуемой, храбра как великорусский богатырь, а умна как Василиса Премудрая.

Но возмущен не только он, товарищ DeepDeep не даст соврать...

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