Большое поле вручную не прополешь, особенно когда таких полей не одно и не два, "на помощь" приходят самолеты и специальные автомобили, но такой подход слишком затратен в денежном плане, да и природа страдает ой как сильно. Казалось бы, выхода нет - как пели Сплины, но вот фирма, производящая робота-фермера считает иначе.
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Детище компании в автономном режиме занимается поиском "зеленых вредителей", а после обнаружения "очага заражения" немилостиво уничтожает его методом опрыскивания.
Ну а если подробней, то искусственно созданное бразильско-американское детище действует так: во время движения "по пахоте", робот проверяет любое встреченное растение, после чего начинает "принимать участие" ИИ Alice, и уже он выносит финальный вердикт - "виновен или нет". Если обнаруженное растение - сорняк, то оно незамедлительно обрабатывается гербицидом. После всей обработки поля "автоматический фермер" создает карту "найденного и уничтоженного".
"Работоспособность" дроида поражает: ему под силу "пройти" порядка 40 га с небольшими поправками, такое возможно без подзарядки, ведь встроенный АКБ подпитывается от солнца, ведь робот по последнему слову техники имеет солнечные панели.
Робот, конечно, может не все, но спокойно обрабатывает поля с пшеницей, кукурузой и даже соей - то есть теми культурами, которые массово используются людьми. Ну а чистый "профит" - это снижение на 70% в использовании гербицидов, что ну очень прилично. Робот должен появиться в продаже уже в следующем году.