Подобный трансформер был представлен на специализированной выставке "Caravan Salon".

Кто не знает улитку, маленькую "животинку", наряду с черепахой, всегда носящую свой дом с собой. Жаль, что так человек не может, точнее не мог до сегодняшнего дня, найдя лишь половинчатое решение в виде автодома, который можно возить "с собой", но когда вы хотите "поплавать", автодом вынужден "скучать" без вас на бережку. Но теперь - все иначе. Ведь фирма Caracat решила удивить - показав свою новинку: трансформер, состоящий из гибрида буксируемого автодома и катамарана. Который и покататься может по пыльным дорогам, и поплавать - ведь дом трансформируется в катамаран с двигателем для движения по водной глади.

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Теперь подробнее, что из себя представляет данная штуковина. А представляет она собой буксируемый автодом "с изюминкой", которая заключается в изменяемой конструкции изделия. Ведь когда дело доходит до воды, "прицеп" легким движением руки превращается в "судно", оснащенное 8-лошадным двигателем с шириной корпуса почти что в 4 метра. Благодаря таким "хоромам" внутри могут разместиться аж шесть человек.









И куда уж без таких основополагающих "черт", как кухня и "гигиеническая комната" - все это есть, не забыли создатели втиснуть даже гостиную. Да что там говорить: у судна "на колесах" имеется и балкон.









Ну а для тех, кто любит не просто "плыть", а "ходить" аки океанский лайнер по волнам, может заказать версию и по мощнее с двигателем аж в 100 лошадок. И да, в связи с последними веяниями "моды", у звезды сегодняшней статьи есть солнечная панель, от которой подпитываются холодильник, микроволновка, кондиционер и прочие потребители.

Ну а теперь о грустном: цена "гибридного удовольствия" начинается от 130000 денег с изображениями американских президентов.

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