Фирма, специализирующаяся на подводных работах, показала в невиданно четком разрешении 8K затонувший пароход - знаменитый Titanic

Знаменитый океанский круизный лайнер, затонувший 110 лет назад, не могли найти на протяжении 73 лет, и вот спустя все это время знаменитый круизный флагман тех лет попал под "объективы" камер, способных работать с разрешением 8K.

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Как известно, корабль после столкновения с айсбергом разломился на две части, но в результате естественных причин некогда прочная конструкция стала быстро разрушаться: обрушилась одна мачта и одна палуба, как долго он будет радовать своими подводными красотами - неизвестно.









Кстати, интересно послушать комментарии многолетнего исследователя Титаника - Рори Голдена, который на протяжении нескольких десятков лет изучал утонувший пароход. Так вот, благодаря столь детализованной съемке, он смог разглядеть фирму-производителя якорей лайнера, что не получалось сделать за прошлые двадцать лет.

Само видео подводных съемок было записано специализированной компанией OceanGate Expeditions с помощью 3D-сонара и глубоководных аппаратов.









А еще вышеозначенная компания предлагает "прокатиться" и собственноручно осмотреть место "вечной стоянки" корабля. Правда цена вопроса подводной экскурсии в батискафе неизвестна. Но думается мне, цена такого "билетика" составляет не меньше цифры с четырьмя нулями, а то и поболе.

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