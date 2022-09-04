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Беспилотный грузовик на 10 часов быстрее доставит груз чем обычный водитель фуры
Беспилотные грузовики фирмы TuSimple способны проехать 1000 миль без происшествий и поломок, сокращая время доставки грузов в сравнении с обычным водителем большегруза.
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   Говорят, в скором времени водители, юристы и продавцы - как человеческие профессии, отправятся на свалку истории, а на их место придут роботы и прочие беспилотные механизмы. Раньше такие разговоры вызывали гомерический хохот, но теперь, эмоции совершенно другие. Новость в тему.

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   Американская компания TuSimple взяла и оснастила обычный грузовик автономной беспилотной системой, цена которой отнюдь не 100 долларов, а этак раз в 500 больше, но подобные траты оказались все равно выгодней, чем нанимать человека-водителя. 


Автономные грузовики TuSimple. Источник фото: focus.ua


   Груженая испытательная модель проехала 1000 миль без происшествий и поломок, "исколесив" Аризону. Перевозились свежие продукты питания. Правда нюанс в том, что автоматического робота-грузчика еще не придумали, и из-за этого в момент погрузки-выгрузки присутствовал человек, а в кабине находились еще двое: водитель и инженер "на всякий случай".

   Сама поездка длилась 14 часов, что на 10 часов меньше, если бы за рулем сидел человеческий водитель. А экономия удалась потому, что "беспилотнику" не надо спать, ведь водители траков, согласно гуманным законам Штатов, должны находиться за баранкой не более 11 часов в сутки.

   Сами "машинки" начнут производить в более-менее массовом порядке уже через год. Причем? по словам директора компании (TuSimple), от людей все равно не получится отказаться, ведь подобные грузовики планируют использовать лишь длинных этапах между терминалами и распределительными центрами.


        

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#автономный автомобиль #tusimple #беспилотный автомобиль #беспилотный большегруз #трак #траки
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