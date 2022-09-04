Беспилотные грузовики фирмы TuSimple способны проехать 1000 миль без происшествий и поломок, сокращая время доставки грузов в сравнении с обычным водителем большегруза.

Говорят, в скором времени водители, юристы и продавцы - как человеческие профессии, отправятся на свалку истории, а на их место придут роботы и прочие беспилотные механизмы. Раньше такие разговоры вызывали гомерический хохот, но теперь, эмоции совершенно другие. Новость в тему.

реклама

Американская компания TuSimple взяла и оснастила обычный грузовик автономной беспилотной системой, цена которой отнюдь не 100 долларов, а этак раз в 500 больше, но подобные траты оказались все равно выгодней, чем нанимать человека-водителя.









Груженая испытательная модель проехала 1000 миль без происшествий и поломок, "исколесив" Аризону. Перевозились свежие продукты питания. Правда нюанс в том, что автоматического робота-грузчика еще не придумали, и из-за этого в момент погрузки-выгрузки присутствовал человек, а в кабине находились еще двое: водитель и инженер "на всякий случай".

Сама поездка длилась 14 часов, что на 10 часов меньше, если бы за рулем сидел человеческий водитель. А экономия удалась потому, что "беспилотнику" не надо спать, ведь водители траков, согласно гуманным законам Штатов, должны находиться за баранкой не более 11 часов в сутки.

Сами "машинки" начнут производить в более-менее массовом порядке уже через год. Причем? по словам директора компании (TuSimple), от людей все равно не получится отказаться, ведь подобные грузовики планируют использовать лишь длинных этапах между терминалами и распределительными центрами.





рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



