Мы все помним легендарное "комбайнер, глотая пыль, пашет сутками, его потом шатает как ковыль." Да, работы в поле никогда не были "легким приключением". Классик русского рока не даст соврать. Но что будет, если я вам скажу о том, что автопилоты будет и умеет производить не только лишь одна Tesla, но и структурные подразделения "Роскосмоса". И данная структура не стала откладывать полезное начинание в долгий ящик, поставив первые 30 наборов автопилотов для самоходных опрыскивателей для одного из отечественных производителей.
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Вдохновленные полезным начинанием экс-ведомства Рогозина, отечественные машиностроители уже оставили заказ на дооснащение 3000 сельскохозяйственных машин. Причем первоначальный заказ может дорасти до цифры в 10000 комплектов в год, осталось лишь дождаться мнения пользователей и производителей.
Коротко, что это за такие наборы автопилота, которые делает одна из структур Роскосмоса. В один комплект входят: основной модуль, контроллер и соединительные кабели. Все это необходимо для точного "позиционирования" машины по полевому маршруту, с одномоментной коррекцией скорости, если будет необходимость, тем самым минимизируя влияние человека на дорожное управление "комбайном".