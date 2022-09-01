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Студент из России создал портативный детектор поджогов
Раньше для определения причин возникновения пожара приходилось доставлять пробы с места происшествия в лабораторию, теперь же - все это можно сделать на месте, увеличивая многократно шансы "на правду". И все благодаря разработке студента
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   Еще с самых древних веков повелось бояться не только с нашествий вражеских орд, но и вполне себе земных бедствий - например рукотворных пожаров, так называемых поджогов. Такими забавами "страдали" как римский император Нерон, так и знаменитый поджигатель храма Артемиды - Герострат. Есть такое "хобби" и сейчас. А вот как определить, что было на самом деле - случайный пожар или "специальный" - сложновато.

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   Студент одного из ВУЗов России - Алексей Курепов, завершил "проектные работы" своего портативного прибора, с помощью которого довольно легко определить "улики" рукотворного пожара. Такой девайс до крайности необходим при последующих изысканиях виновных для "воспитательных бесед".


Источник фото: krbor.ru


   Даже если просто включить телевизор или радио, особенно летом, на нас обрушивается целый вал новостей о лесных пожарах и не только их - под ударом склады и торговые центры. А для того, чтобы определить - как было "на самом деле", приходится "подключать" газовый хроматограф, имеющий отнюдь не "детские размеры". Поэтому у прибора студента куча потенциальных заказчиков: от различных отрядов МЧС и специалистов ФСБ до строителей и экологов. Ведь если "гора не идет к Магомету", то приходится везти пробы грунта с места пожара в лабораторию, где потенциальные "виновники" могут легко исчезнуть, затрудняя расследование, а устройство Алексея может провести анализ уже на "месте преступления".

   Сам прибор выполнен в форме пластикового кожуха, под которым "адская печка" выделяет специальные "вещества-стукачи", при обнаружении знакомого вещества "сигнализирующие" оператору устройства.

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   И как дополнительный плюс - сей девайс собирается полностью из отечественных деталей, работает в рамках нашей программной оболочки без участия иностранного кода. К слову, прибор существует не только на бумаге, но уже и проходит тестовые испытания в областной лаборатории пожарного ведомства.

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#наука #пожары #студенческая наука #технологии россии
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