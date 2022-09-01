Раньше для определения причин возникновения пожара приходилось доставлять пробы с места происшествия в лабораторию, теперь же - все это можно сделать на месте, увеличивая многократно шансы "на правду". И все благодаря разработке студента

Еще с самых древних веков повелось бояться не только с нашествий вражеских орд, но и вполне себе земных бедствий - например рукотворных пожаров, так называемых поджогов. Такими забавами "страдали" как римский император Нерон, так и знаменитый поджигатель храма Артемиды - Герострат. Есть такое "хобби" и сейчас. А вот как определить, что было на самом деле - случайный пожар или "специальный" - сложновато.

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Студент одного из ВУЗов России - Алексей Курепов, завершил "проектные работы" своего портативного прибора, с помощью которого довольно легко определить "улики" рукотворного пожара. Такой девайс до крайности необходим при последующих изысканиях виновных для "воспитательных бесед".









Даже если просто включить телевизор или радио, особенно летом, на нас обрушивается целый вал новостей о лесных пожарах и не только их - под ударом склады и торговые центры. А для того, чтобы определить - как было "на самом деле", приходится "подключать" газовый хроматограф, имеющий отнюдь не "детские размеры". Поэтому у прибора студента куча потенциальных заказчиков: от различных отрядов МЧС и специалистов ФСБ до строителей и экологов. Ведь если "гора не идет к Магомету", то приходится везти пробы грунта с места пожара в лабораторию, где потенциальные "виновники" могут легко исчезнуть, затрудняя расследование, а устройство Алексея может провести анализ уже на "месте преступления".

Сам прибор выполнен в форме пластикового кожуха, под которым "адская печка" выделяет специальные "вещества-стукачи", при обнаружении знакомого вещества "сигнализирующие" оператору устройства.

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И как дополнительный плюс - сей девайс собирается полностью из отечественных деталей, работает в рамках нашей программной оболочки без участия иностранного кода. К слову, прибор существует не только на бумаге, но уже и проходит тестовые испытания в областной лаборатории пожарного ведомства.