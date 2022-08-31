Примерно такая картина складывается после прослушивания беседы с премьер-министром

Совсем недавно проводилось исследование, согласно которому деньги - один из самых главных инструментов для быстрого подъема на новый уровень развития в любой наукоемкой отрасли, в особенности электроники. Поэтому технократ и по совместительству премьер-министр России - Мишустин, пообещал изрядно раскошелиться из бюджета на поддержку отечественной электроники.

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В ближайшей перспективе будет разработана дорожная карта и потихоньку начнется внедрение восьмилетнего плана развития инвестиций в отечественную схемотехнику и сопутствующие дисциплины. К тому же не надо иметь пяти пядей во лбу для понимания простой истины: электроника - это тот самый кит, на котором держится технологический суверенитет страны. И у России с богатыми традициями в электронике должно все получиться. Ведь "бешеные" инвестиции последуют не только в электронику, но и смежные науку и сопутствующие услуги.

Ах да, проблем с "золотым запасом" - быть не должно. Ведь хотят того или нет, дремучим Европейцам придется покупать газ студеной зимой. Ведь подлинная независимость - дорогая штука...

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