Такой благородной целью задалась компания, основанная легендарным Стивом Джобсом. Все ради здоровья земной экологии и сбережения недр Земли

Как бы мы того не хотели, но капиталисты в погоне за сверхприбылями выпускают все новые и новые модели смартфонов постоянно, что крайне разрушительно действует как на экологию сейчас, так и еще и усугубляет ситуацию в будущем. Но фраеру тяжело "сдать назад". Поэтому темпы производства новомодных гаджетов "притушить" не удается. Но кажется Тим Кук (директор Apple) нашел выход...

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По словам главдира - Тома Кука, "Купертино" решила сделать новый шаг в достижении "экологического баланса", а именно: перестать использовать "свежие ресурсы" из недр земли-матушки. К тому же уже достигнут рубеж так называемой углеродной нейтральности и следующий логичный шаг - это использование переработанных материалов для производства своей новой продукции. Как факт - после отказа от всего лишь одной упаковочной пленки для своих ежегодных обновлений iPhone, яблочная продукция помогла "отказаться" от пластика. Было "сохранено" 600 тонн этого вредного трудноразлагаемого полимера. И уже в текущем времени в смартфонах компании используются переработанные металлы - золото и вольфрам.





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