Viber - теперь не только интернет-звонки и родительские чаты, но и возможность совершить денежный перевод. Пока только что в Германии и Греции. Но и за остальным миром "не заржавеет"

Не у всех есть Сбер и прочие мобильные банковские приложения для перевода денежных средств. А вот популярный мессенджер-звонилка Вайбер есть практически у каждого. Поэтому соответствующее руководство компании и ответственные сотрудники, пораскинув мозгами решили: почему бы не начать внедрять услугу денежных переводов. Особенно, когда это сулит непосредственную финансовую выгоду компании. Так японская компания Rapyd стала полноправным партнером детища Игоря Магазинника, со-основателя Viber'а.

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Физический старт идее будет положен в Германии и Греции, потом данный пакет услуг переводов станет доступен и остальным клиентам иных стран.

Мобильным "кошельком" денежных средств будут являться так называемые IBAN, с помощью которых пользователи мессенджера смогут осуществлять денежные переводы. Переводы не будут облагаться комиссией, правда валюта переводов - пока только Евро. Но это временное явление.

И по заявлению финансовых экспертов уже спустя пять лет подобные платежи захватят лакомый кусок денежного пирога "смартфонного мира", где около 70% пользователей будут пользоваться подобными платежами, минуя сложные банковские схемы.

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