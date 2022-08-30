Все знают знаменитое изречение: "Если нельзя, но сильно хочется - то можно". И видимо об этой меткой фразочке знают не только жители России, но и пузатые дельцы с далекой Американщины. Которые чхать хотели на свои же запреты.

Славную новость принесло турецкое печатное издание из мира бизнеса и торговли. Источник турецкой газеты из бизнес-окружения "султана" рассказал о попытке американских бизнесменов и их фирм "найти выходы" к туркам, чтобы через них торговать с Россией.

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Наглядный пример - некая американская компания, которая желает обойти санкции, направленные против России, "изъявляет желание" вести совместный бизнес с турецкой компанией, обещая отстегивать "мзду-комиссию". Раньше подобное явление было единичным, теперь такие "шахматные ходы" стали куда более распостраненней. Ну и посмотрим на сегодняшний "логистический рычаг", по которому идет торговля между двумя странами, конкурентами в геополитической борьбе - это "линия" Россия-Турция-Дубай-США.









Немножко пробежимся по списку, что закупается в гостеприимной России чванливыми Американцами: это "классическая нефть" и сопутствующие продукты и "конечный продукт" ее переработки, сельскохозяйственные удобрения, "злато" и драгоценные каменья, металлы, химия и конечно же рашен водка.

Ну и в тему: по словам посла США в Турции, Джеффа Флейка, уже около 5000 компаний перебежали из России в Турцию. Не пожелавшие разрывать связей с холодной и самой большой страной в мире, а желающие приумножать свои капиталы аки Скрудж Макдак.

Американское правительство все это видит и знает и сделать ничего не может. Но есть одна "задумка", согласно которой следующими жертвами должны стать банки и криптоплощадки. Именно они, по мнению госдепартамента, рушат эффективность западных санкций, давая доступ Москве к так необходимой ей иностранной валюте.

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